Finanzierungsrunde Parkdepot sammelt 15 Millionen Euro ein und will expandieren

Parkdepot setzt auf die Digitalisierung für vollautomatisierte Parkraumlösungen. Investoren bestätigen den Fokus und statten das Unternehmen mit frischen Mitteln aus.

Das auf Parkraumlösungen spezialisierte Tech-Unternehmen Parkdepot hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem frischen Kapital von Surplus Equity Partners, Armira Growth und dem Bestandsinvestor henQ will Parkdepot die internationale Expansion sowie die Weiterentwicklung des Produkts vorantreiben.

Jakob Bodenmüller, Gründer und Co-CEO von Parkdepot, ist davon überzeugt, „dass in fünf bis zehn Jahren der Großteil aller europäischen Parkflächen digitalisiert verwaltet wird“. An dieser Entwicklung will das 2019 in München gegründete Scale-up teilhaben. Es erstellt auf Grundlage von Bilderkennungs-Technologie und künstlicher Intelligenz Lösungen für die vollautomatisierte Parkraumverwaltung.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen