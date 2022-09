Fonds- und Investmentmanagement Amir Darabi soll den Vertrieb bei BNP Paribas REIM ankurbeln

Die Immobilieninvestmenttochter der französischen Großbank macht Darabi zum Head of Institutional Sales and Investor Relations.

Darabi wechselte vom Wettbewerber KanAm Grund Group zu BNP Paribas REIM. Urheber: Tomy Badurina Amir Darabi

Der Fonds- und Investmentmanager BNP Paribas REIM Germany hat Amir Darabi für sein institutionelles Geschäft verpflichtet. Darabi firmiert bei seinem neuen Arbeitgeber als Head of Institutional Sales and Investor Relations. Der 43-Jährige kommt vom Wettbewerber KanAm Grund Group. Dort wirkte er zuletzt in einer ähnlichen Rolle, nämlich als Head of Institutional Sales Europe.

Bei der Immobilieninvestmenttochter der französischen Großbank BNP Paribas nimmt Darabi das Fundraising und die Betreuung der institutionellen Investoren aus dem deutschsprachigen Raum sowie aus Mittel- und Osteuropa in die Hand. Den Vertrieb an institutionelle Anleger will BNP Paribas REIM Germany perspektivisch personell ausbauen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen