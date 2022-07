Fondsprodukte One Group legt Fonds für Bestandsimmobilien auf

Der Spezial-AIF erwirbt ein Hamburger Gebäudeensemble, in dem Serviced Apartments untergebracht sind. Von der Lage verspricht sich One Group eine nachhaltige Nachfrage.

Die Hamburger One Group hat einen ersten Fonds mit Fokus auf Bestandsimmobilien aufgelegt. Der Spezial-AIF „ProReal Kapstadtring Hamburg“ richtet sich an semiprofessionelle und institutionelle Kapitalanleger und investiert in ein Gebäudeensemble am Kapstadtring in der Hamburger City Nord. Der Erwerb der Immobilie „zu einem attraktiven Kaufpreis war eine einmalige Chance, die wir aufgrund unserer Kapital- und Finanzierungsstärke erfolgreich ergreifen konnten“, betont Malte Thies, geschäftsführender Gesellschafter der One Group, einem unabhängigen Tochterunternehmen des Wiener Immobilienkonzerns Soravia.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen