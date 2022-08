Gesundheitszentren FCP entwickelt eigenes Konzept und erste Immobilie in Duisburg

Das neue Konzept legt den Schwerpunkt auf die medizinische Grundversorgung jenseits der Metropolen. FCP will weitere Projekte umsetzen.

Fellow Capital Partners (FCP) ist auf Expansionskurs: Bisher hat das auf Gesundheitsimmobilien spezialisierte Unternehmen vor allem Träger beraten und Finanzierungen umgesetzt, nun entwickelt es nach einem eigenen Konzept die Immobilien auch selbst. In die deutschen A-Städte zieht es die 2019 gegründete Firma mit Sitz in Luxemburg damit allerdings nicht. „Der Fokus liegt auf der medizinischen Grundversorgung von bis zu 25.000 Menschen auf dem Land, in Vororten und Quartieren“ jenseits der Metropolen, sagt Bernhard Goldmann, Director Corporate Finance bei FCP.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen