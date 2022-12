Gewerbeimmobilien Immobilienverwalter richten Portfolio mehr nach Energieaspekten aus

Bei Immobilienverwaltern rückt die Energieeffizienz verstärkt in den Fokus. Die Mehrheit will ihre Pläne schneller vorantreiben.

Die rasant steigenden Energiepreise verändern die Prioritäten der europäischen Immobilienverwalter. Nach einer Umfrage des ESG-Datenanalysten Deepki unter 250 Portfolioverwaltern von Gewerbeimmobilien mit je 50 Befragten in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien strebt eine große Mehrheit nun an, ihre Energieeffizienzpläne zu beschleunigen. 88 Prozent der Befragten gaben an, die Energieeffizienz in ihrem gesamten Immobilienportfolio verbessern zu wollen, um der Energiekrise und den steigenden Energierechnungen entgegenzuwirken.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen