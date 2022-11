Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Hotelimmobilien Was für ein Investment in Hotels spricht – und was dagegen In der derzeit schwierigen Marktlage ist das Interesse der Investoren an Hotelimmobilien verhalten. Die Transformation des Hotelmarkts bietet aber auch Chancen, sagen Experten. Christoph Scherbaum 25.11.2022 - 21:15 Uhr Hotelbetreiber erwarten wegen der gestiegenen Preise Umsatzeinbußen. Das Interesse der Investoren an der Assetklasse ist verhalten. Quelle: Imago Trübe Aussichten Die Entwicklung ließ Hotelbetreiber und -investoren aufatmen: Nach zwei Jahren Pandemie kehrte in diesem Jahr die Reiselust zurück. Viele Städte und beliebte Touristenziele meldeten eine gute Auslastung von Hotels. Das gesamte Gastgewerbe machte nach Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) im Sommer einen Umsatz, der wieder an die Zeit vor Corona heranreichte. Doch spätestens mit den Temperaturen sank im Herbst auch die Stimmung der Betreiber.