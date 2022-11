Hypothekenfinanzierer Münchener Hyp schnappt sich Warburg Hypothekenbank

Schon jetzt gehört die Münchener Hyp zu den größten Immobilienfinanzierern für den Genossenschaftssektor. In den kommenden Monaten soll der Immobilienfinanzierer der Hamburger Privatbank M.M. Warburg mit dem Konkurrenten zusammengeführt werden.

Die Hamburger Privatbank M.M. Warburg verkauft ihren Immobilienfinanzierer M.M. Warburg & Co Hypothekenbank an den Konkurrenten Münchener Hyp. „Es ist beabsichtigt, die Warburg Hypothekenbank in den nächsten Monaten auf die Münchener Hyp zu verschmelzen“, hieß es in einer Mitteilung der Bank. Die Münchener Hyp ist neben der DG Hyp einer der zwei großen Immobilienfinanzierer für den Genossenschaftssektor. Auch die Aareal Bank und die Berliner Hyp wechselten dieses Jahr den Besitzer.

