Immobilien-Investmenthaus Roland Berger beteiligt sich an Domicil Real Estate

Berger zeigt sich von Domicils Gründer Khaled Kaissar überzeugt. Der bekannte Berater rückt auch in den Beirat der Gesellschaft ein.

Die Roland Berger Industries hat einen Teil des Aktienkapitals an der Gesellschaft von Mehrheitsaktionär Kaissar erworben. Quelle: Domicil Real Estate Roland Berger (l.) und Khaled Kaissar

Deutschlands bekanntester Berater, Roland Berger, ist mit seiner Beteiligungsgesellschaft bei der Domicil Real Estate von Khaled Kaissar eingestiegen. Die Roland Berger Industries erwarb fünf Prozent des bestehenden Aktienkapitals an der Gesellschaft von Mehrheitsaktionär Kaissar. Berger wird außerdem in den Beirat von Domicil einrücken und dem Vorstand der Firma künftig als Berater zur Verfügung stehen. „Mich haben neben der Persönlichkeit des Gründers insbesondere die starke Orientierung an Qualität, Kundennutzen und Kundenzufriedenheit sowie die Qualität des Managements überzeugt“, begründete Berger seinen Schritt.

