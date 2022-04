Immobiliendienstleister Zwei Neuzugänge für das Investmentteam von Savills in Berlin

Tayfun Erbil und Moritz Sauer werden Teil des Berliner Investmentteams. Beide bringen langjährige Erfahrungen in der Immobilienbranche mit.

Erbil ist seit März 2022 Professor im Fachbereich Immobilienmanagement an der IU Internationale Hochschule.

Quelle: Savills Tayfun Erbil

Der Immobiliendienstleister Savills verstärkt sein Investmentteam am Standort Berlin mit zwei Neuzugängen. Von BNP Paribas Real Estate kommt Tayfun Erbil MRICS zu Savills, Moritz Sauer stößt von Engel & Völkers Commercial zu dem Team. „Wir freuen uns, dass wir zwei Immobilienexperten gewinnen konnten, die sich durch unterschiedliche individuelle Stärken auszeichnen und mit denen wir uns am Berliner Standort noch vielseitiger positionieren können“, sagte Maren Tschammler, Director und Teamleader Investment bei Savills in Berlin dazu.

