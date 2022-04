Immobilienfinanzierung Deshalb kommt die Digitalisierung nur langsam voran

Viele Investoren wünschen sich schnellere Prozesse bei der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Der Digitalisierungsprozess läuft allerdings dem der privaten Baufinanzierung hinterher.

Viele Investoren möchten die gewerbliche Immobilienfinanzierung mithilfe von digitalen Tools beschleunigen. Doch es gibt Hindernisse. Quelle: Imago/Christian Ohde Digitalisierung

Ende Januar hat eine Mitteilung von Europace, einer Plattform für die private Immobilienfinanzierung, aufhorchen lassen. Der Anbieter will die volle digitale Abbildung der Kreditentscheidung in der Baufinanzierung ermöglichen und beschleunigen. Innerhalb weniger Stunden nach Antragstellung können demnach Verbraucher schon auf eine Zusage ihrer Immobilienfinanzierung hoffen – langfristig sogar in Echtzeit.

