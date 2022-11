Immobilienfirma Adler strebt Teilverkauf von Brack Capital Properties an

Der Versuch, das Tochterunternehmen an LEG zu verkaufen, scheiterte zuvor. Nun zeigt der Finanzinvestor Brookfield Interesse an einem großen Teil-Portfolios der BCP.

Der in Schieflage geratene Immobilienkonzern Adler will seine Liquiditätslage durch Verkäufe aufbessern. Nachdem ein Verkauf der Tochter Brack Capital Properties (BCP) an LEG scheiterte, führt Adler nach Informationen des Handelsblatts aus Finanzkreisen nun Gespräche zum Verkauf eines großen Teil-Portfolios der BCP. Dabei gehe es um die Leipziger BCP-Immobilien mit einem Wert von rund 400 Millionen Euro. Finanzinvestor Brookfield sei interessiert, die Verhandlungen könnten aber noch scheitern, heißt es. Adler hofft auf einen Abschluss in den nächsten Wochen, wie mehrere mit der Transaktion vertraute Personen sagten. Die Firma wollte die Informationen nicht kommentieren.

