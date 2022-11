Immobilieninvestor Zu geringe Präsenz: Abstimmung über Ausgabe neuer Corestate-Aktien fällt aus

Corestate ist mit dem Vorhaben, neue Aktien auszugeben, zunächst gescheitert. Damit erhöht sich der Druck, denn der Konzern braucht dringend frisches Kapital.

Das Management des in der Krise steckenden Immobilienkonzerns Corestate hat es im ersten Anlauf verpasst, sich bei den Aktionären die Erlaubnis für die Ausgabe neuer Aktien zu holen. Ein entsprechendes Votum war am Donnerstag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung an der Beschlussfähigkeit gescheitert, wie ein Sprecher auf Handelsblatt-Anfrage mitteilte. Bei der virtuellen Hauptversammlung waren weniger als 50 Prozent der Stimmrechte vertreten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen