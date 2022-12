Immobilienkonzern Fair Value Reit-AG baut Aufsichtsrat um

Der Vorstand des Unternehmens beruft Alexander Goepfert in den Aufsichtsrat. Der bisherige stellvertretende Aufsichtsratschef legt sein Mandat nieder.

Die Fair Value Reit-AG baut ihren Aufsichtsrat um. Das Münchener Immobilienunternehmen teilte mit, dass Ingo Hartlief, bislang stellvertretender Aufsichtsratschef, sein Mandat zum Ende des Jahres niederlegt. Hartlief war seit 2019 Mitglied des Aufsichtsrats. Der Vorstand um Tim Brückner und Kevin Julian Fuhr beruft durch gerichtliche Bestellung Alexander Goepfert als Nachfolger in das Gremium.

Die Fair Value Reit-AG ist eine Tochtergesellschaft der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG. Das Unternehmen investiert vor allem in deutsche Gewerbeimmobilien mit dem Schwerpunkt auf Büroimmobilien oder Einzelhandel an Sekundärstandorten.

Ihnen gefällt dieser Beitrag? Empfehlen Sie Handelsblatt Inside Real Estate weiter!

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen