Immobilienkreditfonds Schroders will über Debt-Plattform in den kommenden zwölf Monaten bis zu 1,5 Milliarden Euro einsammeln

Der Vermögensverwalter hat inzwischen fünf Fonds aufgelegt. Einen großen Teil des Kapitals sollen deutsche Investoren beisteuern.

Der Vermögensverwalter Schroders Capital ist mit dem Aufbau seiner Plattform für Immobilienkredite vorangekommen. Nach dem Start im vergangenen Jahr wurden mittlerweile fünf Fonds aufgelegt. In den kommenden zwölf Monaten dürften sie bei Investoren 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro einsammeln, prognostiziert Natalie Howard, Head of Real Estate Debt bei Schroders Capital. In den nächsten drei bis fünf Jahren soll die Summe auf drei bis fünf Milliarden Euro steigen.

