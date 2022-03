Immobilienmesse Das erwarten Branchenexperten von der Mipim

Der Veranstalter RX rechnet mit mehr als 20.000 Besuchern. Der Krieg in der Ukraine dürfte die Gespräche bestimmen.

Cannes ist in den nächsten Tagen die Kulisse für die Mipim. Mehr als 20.000 Besucher haben sich nach Angaben des Veranstalters bereits für die Teilnahme registriert. Quelle: Imago Cannes

Heute öffnet die Mipim in Cannes ihre Pforten. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt nur deutlich abgespeckte Veranstaltungen stattgefunden hatten, soll die aktuelle Immobilienmesse wieder an die Zeiten vor Corona anknüpfen. Viele internationale Gäste haben sich angekündigt.

Zwar dürften noch nicht so viele Besucher wie 2019, der letzten Auflage vor der Pandemie, an die Côte d’Azur kommen. Doch laut Messeveranstalter RX haben sich bereits mehr als 20.000 Gäste registriert. Das sind noch deutlich weniger als die gut 26.000 vor drei Jahren, aber auch viel mehr als die etwa 4.200 auf der zweitägigen Mini-Auflage vergangenen September.

