Innenstädte Wie die Vielfalt in die Einkaufsstraßen zurückkehrt

Angesichts drohender Leerstände arbeiten Mieter, Vermieter und Kommunen an Konzepten für attraktive Einkaufsstraßen. „Tinder für Immobilien” soll vorausschauendes Ansiedlungsmanagement ermöglichen.

Attraktive, lebendige Innenstädte haben mehr zu bieten als Einzelhandel. Sie locken Bürger etwa mit einem Eiscafé oder weiteren gastronomischen Angeboten, aber auch sozialen und kulturellen Einrichtungen.

Quelle: Imago Stadtzentrum

„Für ein weißes T-Shirt muss kein Mensch mehr in die Stadt gehen“, sagt Klaus Schwitzke. Damit meint der Chef des Architekturbüros und Generalunternehmens Schwitzke: Einzelhändler sollten sich etwas einfallen lassen, um Kunden in die Innenstädte zu locken. Denn Bevölkerungsrückgang, Coronapandemie und boomender Onlinehandel sorgen dafür, dass viele Einkaufsmeilen in den Innenstädten leiden. Leerstehende Ladenlokale sind ein deutlich sichtbares Zeichen dafür.

Doch nicht nur die Händler sind gefordert, ihr Konzept anzupassen. Auch die Besitzer innerstädtischer Handelsimmobilien, von denen manche spätestens seit dem Höhepunkt der Pandemie niedrigere Mieten akzeptieren müssen, sind vom Wandel der Innenstädte betroffen.

