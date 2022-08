Institutionelle Investoren „Develop and Hold ist keine Modeerscheinung“

Das Marktumfeld ist deutlich komplexer geworden, die Unsicherheit in der Branche steigt. Institutionelle Investoren stellen sich auf die neuen Rahmenbedingungen ein.

Institutionelle Investoren prüfen derzeit noch intensiver, ob sie mit ihrem Kapital eine Projektentwicklung finanzieren. Quelle: Imago Baustelle

Die Situation spitzt sich zu. In Deutschland werden in der Baubranche derzeit ungewöhnlich viele Projekte storniert. Lieferengpässe, Fachkräftemangel, steigende Energie- und Baupreise sowie das Plus bei den Bauzinsen bremsen immer mehr Vorhaben aus. Im Wohnungsbau kämen auch noch die schlechteren Fördermöglichkeiten hinzu, so das Ifo-Institut. Verlieren institutionelle Investoren in dieser unsicheren Zeit deshalb die Lust, ihr Kapital in Projektentwicklungen zu investieren?

