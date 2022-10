Investment-Management Primonial Reim arbeitet an drei neuen Fonds

Mit den neuen Angeboten weitet das Unternehmen seinen Tätigkeitsbereich aus. Die Fonds sollen im kommenden Jahr an den Start gehen.

Primonial Reim kündigt drei neue Immobilienfonds mit Fokus auf Deutschland und Europa an. Damit „folgt trotz der unsicheren Marktlage der nächste Schritt“, sagt Jürgen Fenk, CEO des Vermögensverwalters.

In Arbeit ist laut Fenk ein auf deutsche Bestandsimmobilien ausgerichteter Bürofonds, der eine Manage-to-Green-Strategie verfolgen wird. Die CO2-Bilanz der Immobilien soll also durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden. Ein Urban-Living-Fonds werde europaweit „in alle Sub-Klassen von Wohnimmobilien“ investieren und zu einem nicht unerheblichen Teil auch in Deutschland Geld anlegen. Ebenfalls eine europäische Strategie werde ein neuer Hotelfonds verfolgen. Der Start für alle drei Produkte ist laut Fenk im ersten Quartal 2023 vorgesehen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen