Investment-Management Torsten Eickhorst wechselt von Exporo zu Aurepa Advisors

Eickhorst ist nun Head of Investment Management bei dem Investment- und Asset-Manager. Die Position wurde neu geschaffen.

Eickhorst berichtet an den Vorstand der Aurelius Immobiliengruppe. Quelle: Aurepa Torsten Eickhorst

Der Investment- und Asset-Manager Aurepa Advisors hat Torsten Eickhorst als neuen Head of Investment Management berufen. Der 46-Jährige ist seit dem 1. September für das Unternehmen mit Sitz in München tätig. In der neu geschaffenen Position berichtet er an Hannes Eckstein, Vorstand der Aurelius Immobiliengruppe, zu der Aurepa Advisors gehört.

Eickhorst kommt vom Immobilien-Crowdfinanzierer Exporo, bei dem er zuletzt in gleicher Funktion tätig war. Insgesamt verfügt er über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Corporate Finance und Investment-Management. Neben Exporo zählen Nexus Capital Advisors, KGAL Investment Management sowie Cushman & Wakefield zu seinen beruflichen Stationen.

