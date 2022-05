Investment-Plattform Proptech Immo plant mit 75 Millionen Dollar im Rücken die Expansion

Das Unternehmen will sein Geschäft auf weitere deutsche und spanische Städte ausweiten und auch nach England expandieren.

Das Hamburger Proptech Immo plant nach einer neuen Finanzierungsrunde über 75 Millionen Dollar, nun verstärkt in den Small-Asset-Bereich zu expandieren. Denn 98 Prozent der Transaktionen finden laut Hans-Christian Zappel, CEO und Gründer des Unternehmens, in diesem Sektor statt. Auf Wohnimmobilien fokussierte Investoren haben es darum mit einem sehr kleinteiligen Markt zu tun. Das führe dazu, dass ihnen der Zugang zu vielen Objekten fehle. Die Investmentplattform aus Hamburg kauft einzelne Häuser und Wohneinheiten, saniert sie gegebenenfalls, bündelt sie zu Portfolios und verkauft sie an institutionelle Investoren.

