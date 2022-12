Investmentmanagement Empira Group startet Fonds mit Fokus auf möblierte Wohnungen

Die Rendite des Fonds soll zehn Prozent übersteigen. Das Gesamtvolumen soll laut Empira Group bei etwa 500 Millionen Euro liegen.

Die Inflation sowie die gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten haben den Neubau von Wohnungen in diesem Jahr stark belastet. Dennoch startet der Investmentmanager Empira Group einen neuen Fonds in genau diesem Segment: Der Emira-Urban-Living-Fonds investiert in urbane möblierte Wohnimmobilien in den sieben Top-Städten Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München.

In hochwertige Wohnungen in begehrten Szenevierteln Deutschlands zu investieren, „ist an sich nicht neu“, sagt Lahcen Knapp, Verwaltungsratsvorsitzender der Empira Group. Punkten will das Unternehmen aber mit den für die Bewirtschaftung der Objekte eigens entwickelten digitalen Services.

