Investmentmanager Barings holt vier neue Kollegen ins Immobilienteam

Barings erweitert seinen Bereich Real Estate Equity in Frankfurt mit vier Neuen. Asset-Management- und Investment-Kapazitäten sollen damit gestärkt werden.

Der Investmentmanager Barings verstärkt sein Immobilienteam in Deutschland: Jochen Becht, Leon Kräuter, Nikolaus Trotzky und Viktor Ophoven sind in den Bereich Real Estate Equity in Frankfurt am Main gewechselt.

Becht ist dort Director in der Abteilung Asset Management. Er kommt vom angeschlagenen Immobilienkonzern Corestate, wo er zuletzt verschiedene Portfolios betreute. Zuvor war er bei mehreren Unternehmen im Asset Management tätig, darunter die Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden, Archon Group (Goldman Sachs) und AXA Investment Managers.

