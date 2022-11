Investmentmarkt Die Immobilienbranche rutscht in den Krisenmodus

Investoren wollen keine falschen Entscheidungen treffen und warten lieber ab. Experten sehen weiter fallende Preise. Mit Projektentwicklern wollen die Investoren weiter Geschäfte machen.

Branchentagung Wirtschaftsfaktor Real Estate

Der deutsche Immobilienmarkt schaltet in den Krisenmodus. Große Investoren warten lieber ab, Verkäufer wollen einen Wertverlust noch nicht akzeptieren – und nicht wenige Projektentwickler stehen mit dem Rücken zur Wand. Nach jahrelangem Boom ist die Stimmung in der Branche abrupt gekippt. Das machten diese Woche zahlreiche Topmanager und Experten auf der Handelsblatt-Branchentagung Wirtschaftsfaktor Real Estate in Berlin deutlich.

