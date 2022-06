Investmentplattform Linus Digital Finance befördert UK-Manager Endl zum COO

Der Co-Geschäftsführer des UK-Geschäfts verantwortet nun auch das operative Tagesgeschäft der gesamten Investmentplattform. Endl wird zwischen Berlin und London pendeln.

Der 31-Jährige arbeitet nun in einer Doppelfunktion bei Linus Digital Finance. Quelle: Linus Lukas Endl

Die Investmentplattform Linus Digital Finance vermeldet einen Neuzugang im Managementteam: Der Co-Geschäftsführer des UK-Geschäfts, Lukas Endl, ist rückwirkend zum 1. Juni zum Chief Operating Officer (COO) des börsennotierten Start-ups ernannt worden.

Der 31-Jährige soll in einer Doppelfunktion als Managing Director Linus UK das Wachstum der Investmentplattform in Großbritannien vorantreiben und in seiner neuen Funktion als COO das operative Tagesgeschäft der gesamten Investmentplattform verantworten. Dafür werde der studierte Immobilienökonom, der vor seinem Wechsel zu dem Berliner Unternehmen Anfang 2020 rund fünf Jahre für McKinsey tätig war, zwischen Berlin und London pendeln.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen