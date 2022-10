Investments Values kauft verstärkt Immobilien der öffentlichen Daseinsvorsorge

Vier Spezialfonds mit Fokus auf Immobilien der öffentlichen Daseinsvorsorge hat das Unternehmen in zwei Jahren aufgelegt. Dabei soll es nicht bleiben.

Values hat ein innerstädtisches Büroensemble in der nordrhein-westfälischen Stadt Moers für seinen Fonds Values Public Sector erworben. Es ist das elfte Objekt für das auf Bürogebäude mit öffentlichen Mietern ausgerichtete Produkt. Insgesamt hat das Investmentunternehmen in den vergangenen zwei Jahren vier Spezialfonds mit Fokus auf Immobilien der öffentlichen Daseinsvorsorge aufgelegt – und will in diesem Bereich weiterwachsen. Values-Gründer Carsten Fischer hält Gebäude mit Mietern der öffentlichen Hand für ein nachhaltiges Investment. Das liege zum Beispiel an den langfristig abgeschlossenen und in der Regel indexierten Mietverträgen sowie an den solventen Mietern, auch in Krisenzeiten.

