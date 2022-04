Investoren Warum geförderter Wohnungsbau immer attraktiver wird

Nach dem „E“ setzten immer mehr Immobilieninvestoren auch auf das „S“ von ESG. Nicht nur staatliche Zuschüsse locken. Vor allem langfristige Investoren sind engagiert.

Das Interesse der Investoren an geförderten Wohnungen wächst. Stabile Mieteingänge, sichere Renditen und zunehmend bessere Förderbedingungen sind nur einige Gründe dafür. Quell: dpa Geförderter Wohnraum

Sie hatten lange eher ein Schmuddelimage: Sozialwohnungen in Deutschland. Doch inzwischen haben private Investoren auch den sozialen Wohnungsbau für sich entdeckt. Laut dem „Global Investor Outlook Report 2022“ des Immobiliendienstleisters Colliers steigt die Zahl der Kapitalgeber, die künftig in bezahlbaren Wohnraum investieren wollen. Deutschland macht da keine Ausnahme. Florian Lanz, Geschäftsführer der Laborgh Investment GmbH, spricht in diesem Zusammenhang inzwischen von „einem begehrten Investitionsobjekt“. Doch was lockt die Investoren?

