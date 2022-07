Kapitalspritze Assetmanager aam2core gewinnt neue Investoren

Insgesamt drei Unternehmerfamilien sind nun im Frankfurter Investment- und Asset-Manager investiert. Das Kapital soll unter anderem in neue Projekte fließen.

Zwei langfristig orientierte Family Offices haben sich am Frankfurter Investment- und Asset-Manager aam2core beteiligt. Damit sind nun drei Unternehmerfamilien investiert, die drei Gründungsaktionäre Stefan de Greiff, Nico B. Rottke und Michael Schleich behalten aber die Anteilsmehrheit, wie es hieß.

Das Kapital – die Eigenkapitalerhöhungen sollen rund 20 Millionen Euro betragen haben – soll für den Ankauf neuer Projekte oder komplementärer Investment-Management-Plattformen eingesetzt werden. Vor allem in den Assetklassen Logistik, Light Industrial, Wohnen mit Schwerpunkt Micro-Living und Commercial Value Add sind in den kommenden Monaten Zukäufe geplant.

