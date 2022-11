Kaufpreise Höhere Preisabschläge für Wohnhäuser mit schlechter Energiebilanz

Immobilien mit schlechterer Energieeffizienz werden deutlich stärker abgestraft. Im Vergleich zum Vorjahr sind die mittleren Preisabschläge gestiegen.

Die enorm gestiegenen Preise für Gas und Strom sorgen für zunehmende Wertabschläge bei Wohngebäuden mit einer schlechten Energiebilanz: Nach einer Analyse des Beratungsunternehmens JLL beträgt die Preisdifferenz im Vergleich zu energieeffizienten Immobilien im ersten Halbjahr 2022 zwischen zwölf und 33 Prozent im Mittel. An Märkten mit hohem Angebotsüberhang und schlechterer Verhandlungsposition der Verkäufer steige der Preisabschlag in Einzelfällen sogar auf fast 50 Prozent, erklärt Roman Heidrich, Lead Director Residential Valuation bei JLL in Deutschland. „Und das ist nur auf den Effekt der besseren Energieeffizienz zurückzuführen.“

