Klimaziele Neue Initiative will dem nachhaltigen Bauen einen Schub geben

Mit der European Smart and Green Initiative will Torsten Nehls den Austausch zum Thema fördern. Auch ein Zertifizierungssystem soll entstehen.

Die Baubranche muss ihren CO2-Ausstoß deutlich drosseln, um die Klimaziele zu erreichen. Doch das klimaschonende Bauen spiele in der breiten Masse noch eine zu geringe Rolle, ist Torsten Nehls, Geschäftsführer des Berliner Projektentwicklers Belle Époque, überzeugt. Zu wenige Planer und Bauherren würden ihre Projekte danach ausrichten, und die Branche kommuniziere zu wenig über dieses Thema. Mit der European Smart and Green Initiative (ESGI), die er mit Gleichgesinnten gegründet hat, will er das ändern.

