Landesbank Ingo Martin wird Leiter für Real Estate Finance in Deutschland bei der NordLB

Zum Auslandsgeschäft übernimmt Martin den Vertrieb im Inland. In dieser Position folgt er auf Ralf Vogel, der Ende Mai in den Ruhestand geht.

Die NordLB macht Ingo Martin zum neuen Leiter für Real Estate Finance in Deutschland. Ingo Martin. Quelle: NordLB Ingo Martin

Die NordLB hat Ingo Martin zum neuen Leiter für Real Estate Finance in Deutschland berufen. Er folgt auf Ralf Vogel, der zum 31. Mai nach 34 Jahren im Konzern in den Ruhestand geht. Martin übernimmt damit bei der Landesbank die Verantwortung für das gesamte gewerbliche Immobilienfinanzierungsgeschäft im Inland.

Martin war in den letzten fünf Jahren bereits als Leiter für den Bereich Real Estate Finance Continental Europe für das Immobiliengeschäft an den Auslandsstandorten verantwortlich. Vogel hatte während seiner Konzernzugehörigkeit in verschiedenen Bereichen der Immobilienfinanzierung gearbeitet.

