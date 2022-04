Mikrowohnen Worauf Investoren und Mieter künftig achten müssen

Das Interesse an Mini-Wohnungen kehrt nach der Corona-Delle zurück. Die Pandemie hat gezeigt, welche Standorte gut funktionieren – und welche nicht.

Das Interesse der Studierenden an Mini-Wohnungen steigt wieder. Viele Eigentümer rechnen damit, die Mieten in den kommenden Jahren anheben zu können.

Während der Corona-Pandemie haben die Investoren in Mikrowohnungen schwere Zeiten erlebt – doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. Nicht nur das Interesse der Mieter, sondern auch das der Investoren kehrt zurück, wie es in der Branche heißt. Nach Zahlen von CBRE stieg das Transaktionsvolumen für studentisches Wohnen und Mikroapartments im vergangenen Jahr auf 1,3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 111 Prozent. Zudem liegt es über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre (1,1 Milliarden Euro). Die Spitzenrendite erreichte 3,36 Prozent.

