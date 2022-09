Modulares Bauen Semodu verstärkt sich für die Expansion mit einem Chief Operating Officer

Semodu holt sich weitere Unterstützung ins Haus. Fabian Graue soll die Geschäftsbereiche kontinuierlich an das Wachstum des Unternehmens anpassen.

Graue ist Chief Operating Officer bei Semodu. Quelle: privat Fabian Graue

Das auf das serielle und modulare Bauen spezialisierte Unternehmen Semodu ist auf Expansionskurs. Um den zu managen, holt sich das Unternehmen zum 1. Oktober Fabian Graue als Chief Operating Officer ins Haus. Der 44-Jährige verantwortet die kontinuierliche Anpassung der Organisation der Semodu AG an das Wachstum über alle Geschäftsbereiche. Dazu zählen nach Angaben des Unternehmens mit Sitz in München die Entwicklung nachhaltiger Immobilienprojekte, Methodenkompetenz im Modulbau, ESG-Beratung und die strategische Beteiligung an Technologieunternehmen.

