Nachhaltigkeitskriterien: ESG ist kein Prestige-Thema – es muss endlich im Arbeitsalltag ankommen

Viele können die drei Buchstaben ESG nicht mehr hören. So häufig und intensiv werden die Nachhaltigkeitskriterien in der Immobilienbranche diskutiert. Aber hat das was gebracht? Bisher leider nicht allzu viel, findet Justus Wiedemann, CEO des Proptechs Quantrefy.

Justus Wiedemann

13.05.2022 - 06:15 Uhr