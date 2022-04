Parkhäuser Auslaufmodell mit Zukunftsperspektive

Das autonome Fahren und die Klimaziele der Städte dürften unter anderem dafür sorgen, dass in Zukunft viel weniger Parkflächen in Innenstädten benötigt werden. Investoren und Betreiber von Parkhäusern sollten deshalb ihr Nutzungskonzept überdenken.

Noch sind Parkhäuser gut mit Autos gefüllt. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Ideen für eine Umnutzung der Immobilien gibt es bereits. Quelle: Imago Parkraum

Was lange als Science-Fiction galt, wird mehr und mehr zur Realität. Selbstfahrende Autos dürften in Zukunft auch hierzulande Waren und Menschen in die Innenstädte kutschieren und anschließend gleich wieder aus dem Zentrum verschwinden. Diese Fahrzeuge benötigen dann keinen Parkraum mehr in der City. Das macht die Straßen leerer – und die Parkhäuser dazu.

