Personalie FAP rüstet sich mit Juliane Jahnz für mehr Kreditanfragen

Jahnz steigt als Executive Analyst bei der FAP Group ein. In ihre Verantworten in der neuen Position fällt die Analyse von Neukundenanfragen.

Die 37-Jährige berichtet an Curth-C. Flatow, Gründer und Geschäftsführer der FAP Group, und an Hanno Kowalski, Managing Partner der FAP Invest. Quelle: FAP Juliane Jahnz

Das Berliner Beratungsunternehmen FAP Group hat sich Unterstützung in Gestalt von Juliane Jahnz geholt. Die 37-Jährige bündelt und analysiert in ihrem neuen Job als Executive Analyst alle Neukundenanfragen und reicht eine Entscheidungsvorlage an das Management Board weiter. Sie berichtet direkt an Curth-C. Flatow, den Gründer und Geschäftsführer der FAP Group, und an Hanno Kowalski, den Managing Partner der Tochtergesellschaft FAP Invest.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen