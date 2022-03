Personalie Sören Sonnenburg wechselt zur IPH Gruppe

Sonnenburg ist seit Anfang März neuer Director Leasing. In seinen Verantwortungsbereich fallen einzelne, vor allem auch besondere Objekte.

Sonnenburg ist neuer Director Leasing bei der IPH Gruppe. Quelle: ECE Sören Sonnenburg

Die auf Handelsimmobilien spezialisierte IPH Gruppe hat den bisherigen ECE-Manager Sören Sonnenburg als neuen Director Leasing berufen. Sonnenburg trat seine neue Stelle bereits am 1. März dieses Jahres an. „Sören Sonnenburg ist ein hoch erfahrener Spezialist mit langjähriger Erfahrung auf beiden Seiten des Geschäfts“, sagte dazu Lars Jähnichen, Geschäftsführer der IPH Gruppe. So sammelte Sonnenburg Expertise durch sieben Jahre auf Händlerseite im Einzelhandel und knapp 20 Jahre auf Vermietungsseite. Er werde künftig im bundesweit aufgestellten Vermietungsteam von IPH für einzelne Objekte und vor allem auch für besondere Projekte verantwortlich sein, heißt es beim neuen Arbeitgeber.

