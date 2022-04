Pflegeimmobilien Deshalb sind Seniorenheime für Investoren interessant

Der demografische Wandel erfordert in den nächsten Jahrzehnten den Bau vieler zusätzlicher Senioren- und Pflegeimmobilien. Investoren müssen sich auf steigende Preise und sinkende Renditen einstellen.

Pflegeimmobilien steigen in der Gunst der Kapitalanleger. 413 Millionen Euro haben sie im ersten Quartal 2022 in diese Objekte investiert. Quelle: dpa Altenheim

Deutschland altert, und entsprechend steigt der Bedarf an Senioren- und Pflegeimmobilien. Zieht die Bautätigkeit in dieser Assetklasse nicht deutlich an, fehlen nach einer Prognose von Bulwiengesa bis 2040 bis zu 308.000 Pflegeplätze. Auch heute ist die Nachfrage bereits groß: „Schon jetzt liegt die Auslastungsquote der verfügbaren Plätze in der vollstationären Pflege bei 92,3 Prozent. Und 29 Prozent der 15.400 Pflegeheime in Deutschland sind älter als 40 Jahre“, sagt Gerald Klinck vom Pflegeimmobilien-Bestandshalter Cureus.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen