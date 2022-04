Podcast 100.000 Hektar Bauflächenpotenzial – und warum trotzdem zu wenig gebaut wird

Im Podcast 1a Lage diskutieren Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und Hauke Wagner Trends und Strategien in der Branche.

Dass in Deutschland zu wenig gebaut wird, ist eine längst anerkannte Tatsache – aber warum ist das so? Ein Grund, der immer wieder angeführt wird, ist der Mangel an Baugrund. Doch ist das wirklich ein Problem? Bauministerin Klara Geywitz hat kürzlich eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) vorgestellt. Demnach gibt es noch 100.000 Hektar Bauflächenpotenzial.

