Podcast Büromärkte: Welche Stadt verspricht die beste Rendite?

Im Podcast 1a Lage diskutieren Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und Hauke Wagner Trends und Strategien in der Branche.

Die Büromärkte sind besser durch die Pandemie gekommen, als viele Marktkenner zunächst erwartet hatten. Das bestätigt der vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln und dem Investor Preig in dieser Woche veröffentlichte Büroimmobilien-Monitor. So sind die Angebotsmieten in den 71 analysierten deutschen Großstädten 2021 durchschnittlich um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen