Podcast Das Comeback der Demografie

Im Podcast 1a Lage diskutieren Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und Hauke Wagner Trends und Strategien in der Branche.

Man konnte den Eindruck haben, dass das Thema Demografie bei vielen Immobilienexperten etwas ins Hintertreffen geraten war – bis jetzt. Plötzlich wird unter Wissenschaftlern und anderen Experten wieder darüber diskutiert, wie sich die Bevölkerung in Deutschland entwickelt. Warum? Was ist passiert, dass das Thema in Fachkreisen wieder ein Comeback feiert? In der aktuellen Folge des Podcasts 1a LAGE gehen Immobilien-Experte Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft und Podcast-Moderator Hauke Wagner diesen Fragen auf den Grund.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen