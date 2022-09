Podcast Fünf Argumente gegen eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit

Im Podcast 1a Lage diskutieren Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und Hauke Wagner Trends und Strategien in der Branche.

Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, „zeitnah eine neue Wohngemeinnützigkeit … auf den Weg zu bringen“. Doch was genau bedeutet das? Und kann das Konzept wirklich helfen, in Zeiten von grundsätzlich stark steigenden Preisen bezahlbare Mieten zu ermöglichen? In der neuen Folge ihres Immobilien-Podcasts diskutieren Michael Voigtländer, Immobilienökonom am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln, und Moderator Hauke Wagner über die Argumente gegen dieses Konzept.

