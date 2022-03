Podcast Kaufen wir Immobilien bald nur noch im Metaverse?

Im Podcast Die Haus-Meister nehmen Andreas Schulten von Bulwiengesa, Thomas Beyerle von Catella Property Valuation und Andy Dietrich von der Agentur Strategiekollegen Mythen der Immobilienwirtschaft unter die Lupe.

Baugrundstücke sind rar, und die Flächenversiegelung soll nach dem Willen der Bundesregierung weiter eingedämmt werden. Da klingt es verlockend, dass im Metaverse, also in einem virtuellen Raum, unendlich viele Grundstücke zur Verfügung stehen. „Kaufen wir künftig Immobilien nur noch im Metaverse?“ lautet deshalb die These, die die drei Haus-Meister Thomas Beyerle (Catella), Andreas Schulten (Bulwiengesa) und Andy Dietrich (Strategiekollegen) diskutieren.

