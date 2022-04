Podcast Liegt die Zukunft im virtuellen Immobilienmarkt?

Im Podcast 1a Lage diskutieren Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und Hauke Wagner Trends und Strategien in der Branche.

Immobilien sind nicht nur in der realen Welt derzeit heißt begehrt – auch in der virtuellen Welt wechseln mittlerweile Boden und Bauten den Besitzer, manchmal sogar für Millionen. Deswegen hat Michael Voigtländer, Immobilienökonom beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, für diese Folge des Podcasts 1a Lage Dirk Lueth zum Gespräch eingeladen. Lueth ist Co-Founder von Upland, einem der sogenannten Metaverses.

