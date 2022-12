Podcast Lohnt sich das Investment in Wohnungen noch?

Im Podcast 1a Lage diskutieren Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und Hauke Wagner Trends und Strategien in der Branche.

Bevor sich Michael Voigtländer, Immobilienökonom am Institut der deutschen Wirtschaft (IW), und Moderator Hauke Wagner in die wohlverdiente Weihnachtspause verabschieden, beantworten sie in der letzten Episode der sechsten Podcast-Staffel wieder die Fragen ihrer Zuhörer. Die beziehen sich vor allem auf den von Energiekrise und Zinsanstieg in diesem Jahr so stark durcheinandergewirbelten Wohnungsmarkt.

