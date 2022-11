Podcast So reagieren Vermieter auf die Energiekrise

Im Podcast 1a Lage diskutieren Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und Hauke Wagner Trends und Strategien in der Branche.

Mit welchen Maßnahmen sie ihren Immobilienbestand energetisch sanieren wollen, teilen große Wohnungskonzerne wie Vonovia oder LEG gern mit. Wenig bekannt ist dagegen, was mit den Gebäuden der vielen privaten Vermieter in diesem Zusammenhang passiert. Hierzu liefern Michael Voigtländer, Immobilienökonom am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln, und Moderator Hauke Wagner in ihrem Immobilienpodcast Informationen. Grundlage ist eine Studie des Eigentümerverbands Haus & Grund.

