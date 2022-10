Podcast Stehen bald wieder viele Büroflächen leer?

Im Podcast 1a Lage diskutieren Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und Hauke Wagner Trends und Strategien in der Branche.

In den sieben Top-Standorten für Büros nimmt der Leerstand wieder zu. Derzeit liegt die Quote nach Zahlen von JLL in den sieben Top-Städten bei 4,7 Prozent, bis zum Jahresende könnte sie auf 5,2 Prozent steigen. „Das klingt erst mal nach nicht viel“, sagt Michael Voigtländer, Immobilienökonom am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Aber in Frankfurt und Düsseldorf stünden bereits mehr als acht Prozent der Büroflächen leer. Und nach der New-Economy-Krise 2001 sei der Leerstand in manchen Städten auf deutlich über zehn Prozent gestiegen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen