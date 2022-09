Podcast Steigende Immobilienpreise: Endet der Boom – oder nicht?

Im Podcast 1a Lage diskutieren Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und Hauke Wagner Trends und Strategien in der Branche.

Die Melange aus steigenden Zinsen und Baukosten sowie die hohe Inflation sorgt für sinkende Immobilienpreise. Diese Einschätzung ist in der Branche derzeit häufig zu hören. Doch ist das tatsächlich so? Oder steigen die Preise wieder? Dieser Frage gehen Michael Voigtländer, Immobilienökonom am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln, und Moderator Hauke Wagner in der aktuellen Folge ihres Immobilien-Podcasts nach.

