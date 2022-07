Podcast Umbruch am Wohnungsmarkt – wie geht es weiter?

Im Podcast 1a Lage diskutieren Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und Hauke Wagner Trends und Strategien in der Branche.

Für Immobilienbesitzer – und solche, die es werden wollen – sind es schwierige Zeiten. Hohe Baupreise, steigendende Finanzierungskosten und der Handwerkermangel machen Bauherren das Leben schwer. Immobilienbesitzer zerbrechen sich derweil den Kopf, wie sie mit der Explosion der Energiepreise, den Anforderungen zur energetischen Sanierung und ihren (neuen) Mietern umgehen. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung am Wohnungsmarkt ist derzeit wohl so groß wie lange nicht mehr. In der aktuellen Folge des Podcasts 1aLAGE beantworten Michael Voigtländer, Immobilienökonom des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), und Moderator Hauke Wagner Zuhörerfragen zu diesen Themen.

