Podcast Wird 2022 das Jahr der Proptechs?

Im Podcast 1a Lage diskutieren Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und Hauke Wagner Trends und Strategien in der Branche.

In der Immobilienbranche spielen sie eine immer wichtigere Rolle: Proptechs. In dieser Folge des Podcasts beschäftigt sich Immobilienökonom Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln mit ihnen: Warum sind diese auf Immobilien fokussierten Start-ups wichtig für die etablierten Unternehmen, in welchen Segmenten können ihre Produkte und Lösungen helfen? Wie entwickelt sich die Szene in Deutschland – und warum nicht anders? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie in der neuen Folge des Immobilien-Podcasts.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen