Preis- und Zinssteigerungen Kostenanstieg bringt Entwickler in Schwierigkeiten – Projekte in Gefahr

Vor allem die gestiegenen Bau- und Materialkosten sorgen dafür, dass viele Projekte wirtschaftlich keinen Sinn mehr ergeben. Setzt sich die aktuelle Situation fort, rechnen Experten auch mit Insolvenzen im Projektentwicklungsbereich.

Die gestiegenen Bau-, Material- und Finanzierungskosten bringen derzeit die Kalkulation vieler Projekte durcheinander. Quelle: dpa Bauhelm

Die Meldung ließ aufhorchen: Der auf Seniorenwohnen spezialisierte Projektentwickler Terragon bat seine Gläubiger Anfang Mai um die Stundung einer Zinszahlung. Als Gründe für den „unvorhergesehenen Liquiditätsengpass“ in Höhe von insgesamt 6,5 Millionen Euro nannte der Vorstandsvorsitzende Michael Held „mehrere kumuliert auftretende Probleme bei einigen großen Projekten“. Im Wesentlichen meinte er damit zeitliche Verzögerungen sowie massiv gestiegene Rohstoff- und Baukosten und in der Folge erhöhte Eigenkapitalanforderungen der Banken. Viele Projektentwickler dürften derzeit in einer ähnlichen Situation stecken.

